Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Solidarietà a Berlusconi dopo attacco Calenda”

AgenPress. Dopo aver arricchito questa parte di campagna elettorale con frenetici e grotteschi giri di walzer sotto forma di alleanze, Calenda ha attaccato in modo rozzo e violento il Presidente Berlusconi con una minaccia: non deve essere eletto.

Il motivo di questo inusitato attacco risiede in un’intervista a Radio Capital di Berlusconi il quale ha dichiarato che se passa la riforma del presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi.

Quella di Berlusconi è una coerente e del tutto legittima valutazione di merito e non, come affermato da Calenda in buona compagnia come un’intimidazione al Capo dello Stato.

Esprimo la massima solidarietà al Presidente Berlusconi”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.