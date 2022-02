Serlenga (Anma): Oggi si apre una nuova stagione per la giustizia amministrativa

- Advertisement -

AgenPress. “Orgoglio per le parole pronunciate oggi dal presidente del Consiglio Mario Draghi sulla giustizia amministrativa. Come abbiamo più volte ribadito, anche durante la pandemia, noi giudici amministrativi abbiamo continuato a svolgere il nostro ruolo, cercando di non lasciare i cittadini senza risposte. Ci conforta sapere che il miglioramento della giustizia, anche quella amministrativa, venga considerato nell’agenda del Governo come uno dei presupposti della ripresa del Paese.

La giustizia amministrativa ha urgente bisogno di un sistema coeso e unitario, nel rapporto tra i Tribunali sul territorio e il Consiglio di Stato; lo ha detto chiaramente il Presidente Frattini nel suo discorso di insediamento.

E’ arrivato il momento di cambiare approccio, la giurisdizione tutta richiede una riforma convergente nell’interesse dei cittadini, delle imprese, della Pubblica Amministrazione. Auguriamo buon lavoro al neo presidente del Consiglio di Stato, certi che si stia aprendo una nuova stagione”.

E’ quanto si legge in una nota della presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Gia Serlenga, a margine della partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato