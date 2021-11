Si è sposata il Premio Nobel Malala Yousafzai. Nel 2012 i talebani tentarono di ucciderla

- Advertisement -

AgenPress – Il premio Nobel Malala Yousafzai ha annunciato il suo Nikkah (contratto di matrimonio) con Asser Malik con un messaggio su Twitter.

“Oggi è un giorno prezioso nella mia vita. Asser e io ci siamo sposati e saremo compagni per la vita. Abbiamo celebrato una piccola cerimonia Nikkah a casa a Birmingham con le nostre famiglie. Inviaci le tue preghiere.

Siamo entusiasti di camminare insieme per il viaggio che ci aspetta”, ha scritto Malala su Twitter.

Il premio Nobel, che oggi ha 24 anni, ha anche condiviso le foto scattate con il neo marito insieme ai suoi genitori Ziauddin Yousafzai e Tor Pekai. Un Maulana (figura religiosa) è anche mostrato in un’immagine che interviene al Nikkah.

Asser Malik è originario della città di Lahore, provincia del Punjab, ed è un imprenditore nel settore dello sport. Attualmente lavora come General Manager presso il Pakistan Cricket Board (Pcb).

Malala Yousafzai è sopravvissuta a un primo attentato nel 2012, quando un militante estremista, Ehsanullah Ehsan, le spara un colpo d’arma da fuoco alla testa mentre stava salendo sullo scuolabus. Attacco che da subito è stato rivendicato dai talebani che volevano eliminarla in quanto simbolo della lotta per l’istruzione. Dopo il tragico evento, Yousafzai è stata curata nel Regno Unito, dov’è rimasta per proseguire gli studi.

Nel 2013 ha tenuto un discorso durante l’Assemblea della gioventù delle Nazioni Unite, a New York. Il suo intervento, in cui ha parlato soprattutto della condizione controversa dei diritti delle donne nel suo paese, ha raccolto grande consenso internazionale grazie a internet e ai principali mezzi d’informazione di tutto il mondo. Davanti all’assemblea, Yousafzai ha spiegato che l’educazione è l’unica soluzione per combattere le disuguaglianze.

Dopo l’attacco, i talebani hanno rilasciato una dichiarazione dicendo che avrebbero preso di nuovo di mira Malala se fosse sopravvissuta.

A seguito di questo avvenimento, il premier pakistano le ha assegnato la prima edizione del Premio nazionale per la pace, un riconoscimento creato ad hoc per lei, e un assegno da circa quattromila euro. Yousafzai, in questa e altre occasioni, ha ribadito di voler creare in futuro un partito politico e adoperarsi per garantire un futuro alle ragazze della sua zona.

Nello stesso periodo, il portavoce dei talebani, dopo aver rivendicato l’aggressione del 2012 ad opera di Ehsan, ha detto che Malala Yousafzai si era resa responsabile di “oscenità” che andavano “fermate”. E lei, vittima di queste accuse, si è così trasformata in una delle testimoni per l’attivismo civile più conosciuta al mondo.

All’età di 17 anni, Malala è diventata la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace per il suo impegno nel campo dell’istruzione nel 2014 quando ha condiviso l’ambito onore con l’attivista sociale indiano Kailash Satyarthi.

Incapace di tornare in Pakistan dopo la sua guarigione, Malala si è trasferita in Gran Bretagna, creando il Malala Fund e sostenendo gruppi di difesa dell’istruzione locali con un focus su Pakistan, Nigeria, Giordania, Siria e Kenya.

Malala ha iniziato la sua campagna a soli 11 anni quando ha iniziato a scrivere un blog per il servizio Urdu della BBC nel 2009 sulla vita sotto i talebani nello Swat, dove stavano vietando l’istruzione delle ragazze.

Nel 2007, i militanti islamisti avevano preso il controllo dell’area e imposto una regola brutale. Gli oppositori sono stati assassinati, le persone sono state frustate pubblicamente per presunte violazioni della legge della sharia, alle donne è stato vietato di andare al mercato e alle ragazze è stato impedito di andare a scuola. I talebani, contrari all’istruzione delle ragazze, hanno distrutto centinaia di scuole in Pakistan.