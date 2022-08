Siccità. Dal Danubio riemergono navi da guerra naziste cariche di esplosivo affondate durante la 2^ Guerra Mondiale

“La flottiglia tedesca si è lasciata alle spalle un grande disastro ecologico che minaccia noi, gente di Prahovo”, ha detto Velimir Trajilovic, 74 anni, pensionato di Prahovo che ha scritto un libro sulle navi tedesche.

Sono a rischio anche i lavoratori dell’industria ittica locale, anche dalla Romania, che si trova proprio dall’altra parte del fiume.

Mesi di siccità e temperature record hanno bloccato il traffico fluviale su arterie vitali in altre parti d’Europa, tra cui Germania, Italia e Francia. In Serbia, le autorità hanno fatto ricorso al dragaggio per mantenere aperte le rotte di navigazione sul Danubio. Leggi la storia completa