Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per “valutazione clinica approfondita” post Covid

AgenPress – Silvio Berlusconi è ricoverato, a quanto si apprende, all’ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio per controlli post Covid.

Lo scorso inverno Berlusconi ha avuto il Covid e, successivamente, in più occasioni, si è sottoposto a ulteriori visite per superare completamente la malattia: era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell’ospedale alle porte di Milano a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid.