Siria. Bambino e neonato di sette giorni muoiono congelati nei campi per sfollati interni a Idlib

AgenPress – Due bambini sono morti durante la notte, tra cui un bambino di sette giorni, in campi profughi tendati nella provincia siriana di Idlib a causa del freddo intenso, attirando l’attenzione sulle gravi condizioni umanitarie nella regione.

“Quando l’ho toccata, si sentiva come il ghiaccio”, ha detto Mohamad Al-Hassan ad Al Jazeera. Sua figlia Fatima, di sette giorni, è morta durante la notte all’ospedale Al Rahman di Idlib, che ospita milioni di siriani fuggiti dalla guerra decennale.

“Siamo stati in grado di prepararci un po’ per l’inverno”, ha detto Al-Hassan, “ma non siamo riusciti a ottenere tutto ciò di cui avevamo bisogno. È difficile assicurarsi lavoro e reddito”.

La sua famiglia è stata sfollata sette anni fa dalla provincia meridionale di Aleppo, prima di trasferirsi nel campo profughi di Laith più a nord, dove da allora ha vissuto in insediamenti tendati.

La dottoressa Fadi Hallak dell’ospedale Al-Rahman ha detto che Fatima era blu e sanguinante dal naso e dalla bocca quando ha raggiunto l’ospedale. “È nata qui una settimana fa senza complicazioni”, ha detto Hallak ad Al Jazeera. “Ma lei, purtroppo, è morta a causa del gelo degli ultimi giorni”.

Il freddo gelido delle ultime due settimane ha colpito il nord-ovest della Siria, dove vivono oltre 4 milioni di sfollati siriani. Circa 1,7 milioni di questi sfollati interni (IDP) vivono in insediamenti tendati dopo essere fuggiti dalle forze del presidente Bashar al-Assad. L’enclave è l’ultima roccaforte dell’opposizione nel paese dilaniato dalla guerra.

Anche Amina Salameh, una bambina di due mesi che viveva con la sua famiglia nel campo profughi di Al-Jabal nel nord di Idlib, è morta questa mattina. Aveva il polso quando è arrivata ad Al-Rahman, ma i medici non sono riusciti a tenerla in vita.

“Era blu e aveva un polso lento”, ha detto il dottor Hallak. “Abbiamo cercato di tenerla al caldo e di nutrirla”.

Almeno altri tre bambini sono morti per il freddo nelle ultime due settimane.

Save the Children in una dichiarazione ha definito la morte “evitabile e tragica”.

“È incomprensibile che un bambino debba affrontare l’inverno spaventato per la propria vita”, ha affermato in una nota Sonia Khush, direttrice dell’Ufficio di risposta per la Siria di Save the Children.

“Quasi 11 anni dopo l’inizio della crisi in Siria, sembra che il mondo si sia dimenticato dei bambini nel nord-ovest della Siria”.

Le condizioni di vita a Idlib continuano a peggiorare , con il 97% della popolazione che vive in condizioni di estrema povertà e l’80% che dipende quotidianamente dall’assistenza alimentare, secondo le Nazioni Unite. Da allora la situazione è peggiorata a causa della crisi della lira turca e della stanchezza dei donatori.

Anche la Siria nordoccidentale detenuta dall’opposizione, che ha adottato la valuta turca più di un anno fa, è stata influenzata dalla spirale di svalutazione della valuta turca dallo scorso novembre. Da allora i prezzi di cibo, medicine, carburante e forniture di base sono saliti alle stelle.

Solo il 45% della richiesta di finanziamento delle Nazioni Unite per 4 miliardi di dollari è stata finanziata per il 2021, ha detto ad Al Jazeera Mark Cutts, vice coordinatore umanitario regionale delle Nazioni Unite per la crisi siriana.

Il dottor Hallak afferma che l’ospedale riceve un numero crescente di bambini che si ammalano a causa del maltempo e delle condizioni di vita. Dice che i reparti per bambini e gli asili nido negli ospedali sono ora sovraffollati.

“Stiamo assistendo a molti casi di bronchite e danni ai polmoni tra i bambini e l’asilo nido dell’ospedale è sovraffollato”, ha detto il dottor Hallak. “Chiediamo alle organizzazioni di fornirci urgentemente un sostegno finanziario perché semplicemente non ci sono più posti vacanti per i bambini”.

La rivolta trasformata in guerra in Siria ha ucciso quasi mezzo milione di persone e decine di milioni di sfollati da quando è scoppiata nel 2011.