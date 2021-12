Soccorritore Torre Gemelle. L’11 settembre sta uccidendo ancora, causa problemi di salute

- Advertisement -

AgenPress – Le persone stanno ancora morendo a causa di problemi di salute legati all’11 settembre – e continuano a lottare per ottenere il riconoscimento – secondo il primo soccorritore e sostenitore dei sopravvissuti John Feal. “Abbiamo dato speranza a una città distrutta 20 anni fa, e la stiamo pagando con le nostre vite. E i primi 20 anni sono stati duri per noi. I prossimi 20 anni decimeranno la comunità dei soccorritori dell’11 settembre”, ha detto Feal.

Feal ha lavorato nel sito di Ground Zero per oltre cinque giorni ed è stato ferito lì, ha detto. Non ha mai indossato una maschera o un respiratore perché nessuno ha mai detto ai lavoratori di farlo, ha detto.

“Abbiamo lavorato, abbiamo mangiato lì, abbiamo dormito, lì abbiamo pianto, siamo andati in bagno lì. L’assorbimento attraverso il naso, la bocca e la pelle; eravamo lì 24 ore su 24, questi uomini e queste donne, in uniforme e non in uniforme, non hanno mai pensato mentre stavano cercando e ripulendo Manhattan, che la loro città, lo stato e i governi locali avrebbero mentito loro”, ha detto Feal.

“L’11 settembre sta ancora uccidendo”, ha detto.

“E ora, questi uomini e queste donne stanno pagando il prezzo più alto, e mentre hanno lasciato Ground Zero, una parte di loro è rimasta lì, ma poi sono tornati a casa e sono morti, perché è stato loro mentito e non sono mai stati adeguatamente curati. Nessuno si è mai scusato con noi”, ha aggiunto Feal.

A partire dall’agosto 2021, il Fondo di indennizzo per le vittime dell’11 settembre ha ricevuto richieste di risarcimento da individui in ogni stato degli Stati Uniti, nonché a Porto Rico, nelle Isole Vergini americane e in 31 paesi stranieri. Più di 40.000 persone hanno ricevuto premi per un totale di oltre 8,95 miliardi di dollari di risarcimento.

“Abbiamo dovuto combattere e continuare ad andare avanti e indietro a Washington, per ottenere assistenza sanitaria e poi un risarcimento, alle stesse persone che ci hanno mentito. È difficile concludere questo 20 anni dopo. Sai, oggi sono rimarremo vigili e pagheremo rispetto per coloro che hanno perso una persona cara, ma domani torneremo a sostenere