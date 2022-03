S&P taglia ancora rating Russia, aumenta rischio default. Abbassato rating imprese minerarie esposte

- Advertisement -

AgenPress – L’agenzia S&P taglia per la seconda volta in pochi giorni il rating della Russia, portandolo a ‘CCC-‘ da ‘BB+’. Il rating resta in “creditwatch negative sul crescente rischio di default”. Lo afferma S&P, sottolineando che “il downgrade segue l’imposizione di misure che riteniamo aumenteranno in modo sostanziale il rischio di default”.

S&P Global Ratings ha intrapreso azioni di rating negativo su tre produttori minerari e di metalli con un’esposizione significativa in Ucraina a causa delle conseguenze operative e finanziarie dell’intervento militare russo nel Paese.

- Advertisement -

Si tratta della svizzera Ferrexpo e delle ucraine Interpipe e Metinvest. Prevede infatti la possibilità di “gravi interruzioni dell’attività” per i tre operatori di materie prime per “una serie di possibili problematiche riguardanti la produzione, la logistica, l’utilizzo delle infrastrutture per l’export, nonché la salute e la sicurezza dei dipendenti, e non esclude il rischio di danni ai loro impianti produttivi. Ciò può avere – aggiunge – gravi conseguenze per i profili economici e finanziari delle società”.