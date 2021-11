Talebani, nessun governo se americani presenti. Ragazzi frustrati perché indossavano jeans

- Advertisement -

AgenPress – Non ci sarà alcun governo in Afghanistan finché ci saranno soldati americani nel Paese. Lo affermano fonti dei Talebani sui quali pesa anche l’accusa di aver frustrato alcuni giovani afghani perché indossavano i jeans. In un post pubblicato su Facebook e riportato dal quotidiano britannico Daily Telegraph, un ragazzo afghano ha raccontato che stava camminando con i suoi amici a Kabul quando sono stati fermati da alcuni talebani che li hanno accusati di “non rispettare l’Islam”. Due sono riusciti a scappare ma gli altri sono stati picchiati, frustati sul collo e minacciati con una pistola.