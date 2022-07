Trasporto aereo, Sindacati: confermato domenica 17 luglio sciopero personale Enav

- Advertisement -

AgenPress. “Domenica 17 Luglio si fermeranno per 4 ore i controllori di volo Enav. Lo sciopero nazionale è stato indetto per protestare soprattutto contro il pesante e cronico sotto organico in cui si trova ad operare l’Ente soprattutto in questo particolare momento di ripresa del traffico aereo”.

Ad annunciarlo la Filt-cgil, la Fit-Cisl e la Uiltrasporti che spiegano: “

“Assistiamo ad un pesante degrado delle relazioni industriali dovuto soprattutto ad una manifesta incapacità comunicativa e di gestione del personale. A questa situazione si aggiunge l’applicazione non condivisa di parti del piano industriale, lo stop alle trattative per il rinnovo del Ccnl nonché la mancata applicazione, dimostrata in tante occasioni, del protocollo “Summer” sottoscritto dalle organizzazioni sindacali”.

“Per tutti questi motivi – concludono le organizzazioni sindacali – ci vediamo costretti a confermare lo sciopero di domenica, nella speranza che ci sia quanto prima un cambio di passo significativo, in caso contrario daremo seguito ad ulteriori azioni di protesta”.