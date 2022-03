Trudeau. Putin ha commesso un errore, noi sosteniamo l’Ucraina. Questa invasione è brutale

- Advertisement -

AgenPress – “La Nato non è solo una alleanza geografica, ma un’alleanza di valori: crediamo nella democrazia, nello stato di diritto e nei valori che sostengono le nostre società. Vladimir Putin ha commesso un errore e lo abbiamo dimostrato con la nostra unità: questa invasione brutale di un Paese pacifico è inaccettabile e la Nato sostiene gli ucraini nella loro lotta”. Lo ha detto il premier canadese Justin Trudeau arrivando al summit straordinario dei capi di Stato e di governo della Nato.

