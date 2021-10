TRUTH Social. La nuova piattaforma di Donald Trump, contro Twitter e Facebook di Zuckerberg

L’anno scorso Twitter e Facebook hanno iniziato a cancellare alcuni dei suoi post o ad etichettarli come fuorvianti, come quello in cui diceva che il Covid era “meno letale” dell’influenza.

In risposta alle rivolte, Trump ha definito “patrioti” quelli in Campidoglio e non ha mostrato alcun segno di accettare il risultato delle elezioni, spingendo Twitter e Facebook a dichiarare che era troppo rischioso consentirgli di continuare a utilizzare i loro siti. Da allora lui e i suoi consiglieri hanno lasciato intendere che stavano progettando di creare un sito di social media rivale. All’inizio di quest’anno, ha lanciato From the Desk of Donald J Trump, che è stato spesso definito un blog. Il sito Web è stato definitivamente chiuso meno di un mese dopo il lancio, dopo aver attirato solo una frazione del pubblico che si sarebbe aspettato attraverso siti affermati. Il suo assistente senior Jason Miller ha detto che era “solo ausiliario per gli sforzi più ampi che abbiamo e su cui stiamo lavorando”. Una prima versione della sua ultima impresa, TRUTH Social, sarà presentata agli ospiti invitati il ​​mese prossimo e avrà un “lancio a livello nazionale” entro i primi tre mesi del 2022, secondo una dichiarazione di Trump Media & Technology Group (TMTG). “Viviamo in un mondo in cui i talebani hanno una presenza enorme su Twitter, ma il tuo presidente americano preferito è stato messo a tacere”, ha scritto Trump. “Tutti mi chiedono perché qualcuno non si oppone alla Big Tech? Beh, lo faremo presto!”