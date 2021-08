Turchia. Maltempo e inondazioni, 27 morti. Danneggiata la rete elettrica

- Advertisement -

AgenPress – Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Turchia è salito a 27. Lo ha annunciato oggi l’Autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri (Afad) in una nota rilanciata dall’agenzia stampa Anadolu.

Le inondazioni, causate dalle forti piogge, hanno colpito mercoledì la regione settentrionale del Mar Nero, provocando 25 morti nella provincia di Kastamonu e altre due nella provincia di Sinop. Una persona è dispersa nella provincia di Bartin. Le operazioni di salvataggio e soccorso continuano nelle aree colpite dall’alluvione.

Nella regione turca colpita dalle inondazioni sono state evacuate oltre 1.400 persone ed altre 740 circa si sono rifugiate in alloggi destinati agli studenti.

Le forti piogge hanno danneggiato anche la rete elettrica lasciando circa 330 villaggi senza corrente. Secondo la Protezione civile turca (AFAD), cinque ponti sono crollati e molti altri hanno subito danni.