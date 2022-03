Ucraina. A Kharkiv 2mila morti, oltre 100 bambini. A Borodyanka 100 persone intrappolate sotto le macerie

“Ieri abbiamo contato più di 2.000 morti, oltre 100 bambini. Possiamo calcolare morti e feriti a centinaia ogni ora”, ha detto Serhiy Chernov, presidente del consiglio regionale di Kharkiv, in videocollegamento con il Summit delle regioni in corso a Marsiglia. “Il villaggio di Iakevo nella ragione di Kharkiv è stato distrutto, ci sono molti morti in quest’area”, ha spiegato. “In questo momento sto organizzando il lavoro del centro di coordinamento creato nel nostro centro regionale. Ci occupiamo di tutti i profughi dell’area di Kharkiv, stiamo organizzando le consegne di medicinali e cibo”.

A seguito di un attacco missilistico contro un grande condominio a Borodyanka il 2 marzo, il servizio di emergenza statale ucraino ha detto che le persone potrebbero essere ancora intrappolate tra le macerie dell’edificio.

Viktoriya Ruban, portavoce del SES nella regione di Kiev, ha dichiarato venerdì alla Galileus Web che “circa 100 persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie” a Borodyanka, ma “al momento è impossibile fornire una cifra più precisa”.

“I soccorritori non hanno accesso a queste persone a causa dei continui bombardamenti. Siamo pronti a evacuare le persone non appena ci sarà un accordo su un ‘corridoio verde’”, ha detto.

La città, che si trova appena a nord-ovest di Kiev, è stata oggetto di bombardamenti persistenti negli ultimi giorni, così come le piccole città intorno ad essa.

L’area ha assistito ai combattimenti più pesanti nella regione di Kiev dall’inizio dell’invasione russa poco più di una settimana fa.