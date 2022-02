Ucraina. Agenzia Tass, bombardamenti su Donetsk. Due civili morti. 40mila profughi giunti a Rostov

- Advertisement -

AgenPress – Due civili della Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) sono rimasti uccisi nel tentativo delle forze armate ucraine di sfondare nel vicino villaggio di Pionerskoye, a 7km dal confine con la Russia. Lo scrive la Tass che cita la milizia popolare. “A seguito dell’aggressione dei militanti di Kiev, due civili sono stati uccisi e 5 edifici sono stati distrutti”.

Sempre secondo l’agenzia Tass colpi di artiglieria sono stati uditi nelle scorse ore a Donetsk, la più grande città dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), secondo quanto riferito da un corrispondente della TASS.

Presumibilmente – afferma l’agenzia – è in atto un bombardamento con armi pesanti. In precedenza, la missione DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento ha affermato che le truppe ucraine hanno aperto il fuoco dei mortai in diverse aree popolate della repubblica, tra cui Donetsk. Secondo i primi rapporti, il bombardamento avrebbe preso di mira Donetsk e le città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak. Successivamente, è stato riferito che anche i villaggi di Petrovskoye, Staromikhailovka e Kommunarovka sono stati bombardati.

Il dipartimento della difesa della Lpr ha precisato che le forze di Kiev supportate dall’artiglieria hanno attraversato il fiume Seversky Donets e hanno tentato di attaccare le postazioni della milizia popolare. “Ma l’attacco è stato respinto”.

Sono circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov secondo Alexander Chupriyan, ministro russo ad interim per le situazioni di emergenza. “Più di 40mila persone, che hanno dovuto lasciare le regioni limitrofe, sono arrivate in Russia. A questo punto sono ospitate principalmente in 92 centri di accoglienza temporanea”.