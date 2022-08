Ucraina. Appello Zelensky ai funzionari e comandanti militari, non rivelare tattiche militari contro la Russia

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito i funzionari ucraini di smettere di parlare della campagna militare contro la Russia, dicendo che la guerra “non era sicuramente il momento della vanità e delle dichiarazioni ad alta voce”.

Giovedì, in un videomessaggio, Zelensky si è rivolto severamente ai comandanti militari e ai funzionari statali.

“Meno dettagli concreti fornirai sui nostri piani di difesa, migliore sarà per l’attuazione di quei piani di difesa”, Zelensky.

“Dovresti sentire la tua responsabilità per ogni parola che dici su ciò per cui il nostro stato si prepara in difesa o controffensiva”.

“La regola generale è semplice: la guerra non è sicuramente il momento della vanità e delle dichiarazioni ad alta voce”.

Le osservazioni di Zelensky arrivano dopo che un alto comandante ucraino ha parlato a lungo dei piani per liberare la città meridionale di Kherson dalle forze russe entro la fine dell’anno.

In un’intervista, il maggiore generale Dmytro Marchenko ha parlato delle operazioni ucraine per disabilitare i ponti sul fiume Dnipro utilizzati dalle forze russe per rifornire le loro unità a Kherson. “Voglio trasmettere alla gente di Kherson… non ci vorrà tanto tempo come tutti si aspettano. Sarà veloce”. .

Zelensky non ha menzionato il nome di Marchenko nel suo indirizzo video, ma i funzionari della difesa ucraini hanno affermato che erano in corso indagini su “un ufficiale militare di alto rango”.