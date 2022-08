Ucraina. Bagnasco, è il fallimento della diplomazia, una grande tragedia che si poteva evitare

- Advertisement -

AgenPress – “E’ una grande tragedia. Non è l’unica nel mondo, perché purtroppo, oggi, ci sono tantissime guerre sul nostro pianeta ma questa ci tocca in modo particolare da vicino. A mio parere, è il fallimento della diplomazia, perché sono convinto che si poteva evitare ma bisognava pensarci e agire molto prima, per evitare che i nodi si annodassero sempre di più, rendendo sempre più difficile il loro scioglimento”.

Lo ha detto, stamani, il cardinale Angelo Bagnasco al santuario della Madonna della Costa di Sanremo, a margine della Solennità dell’Assunta con la tradizionale investitura dei Consoli del Mare, intervenendo sul conflitto russo-ucraino.

