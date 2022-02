Ucraina. Biden, cittadini americani lascino il Paese. Abbiamo a che fare con dei più grandi eserciti del mondo

- Advertisement -

“I cittadini americani dovrebbero andarsene ora”. Anche il dipartimento di Stato americano, sempre giovedì, ha consigliato ai cittadini americani che si trovano in Ucraina di andarsene, citando le pesanti conseguenze che una guerra scatenata dall’invasione russa avrebbe sul regolare servizio del consolato americano in Ucraina, che dovrebbe occuparsi dell’evacuazione dei cittadini americani.

Riferendosi alla Russia, che ha ammassato truppe al confine con l’Ucraina, Biden ha detto: “Non è che abbiamo a che fare con un’organizzazione terroristica. Abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo. È una situazione molto diversa e le cose potrebbero impazzire rapidamente”.

Biden ha detto durante la sua intervista alla NBC che “non c’è” una situazione che potrebbe spingerlo a inviare truppe statunitensi per salvare gli americani che tentano di uscire dall’Ucraina, aggiungendo: “Questa è una guerra mondiale quando americani e Russia iniziano a spararsi l’un l’altro”.

Se il presidente russo Vladimir Putin è “abbastanza sciocco da entrare, è abbastanza intelligente da non… fare nulla.

La Casa Bianca ha approvato un piano per i quasi 2.000 soldati statunitensi in Polonia per aiutare gli americani che potrebbero tentare di evacuare l’Ucraina se la Russia invadesse, secondo due funzionari statunitensi che hanno familiarità con la questione.

Le forze statunitensi non sono attualmente autorizzate ad entrare in Ucraina se scoppia una guerra e non ci sono piani per condurre un’operazione di evacuazione non combattente simile all’operazione statunitense in Afghanistan la scorsa estate.

Invece, il piano così com’è ora è che le truppe, che provengono dall’82a divisione aviotrasportata, inizieranno a creare aree di elaborazione e rifugi temporanei all’interno della Polonia vicino al confine con l’Ucraina dove gli americani in fuga dal paese potrebbero chiedere aiuto durante il transito.

Le strutture non sono state ancora alzate, ha detto un funzionario della difesa, ma inizieranno ad esserlo quando altre truppe statunitensi arriveranno in Polonia.

Giovedì il Dipartimento di Stato americano ha ripetuto il suo avvertimento dicendo che gli americani non dovrebbero recarsi in Ucraina “a causa delle crescenti minacce dell’azione militare russa” e ha invitato quelli nel paese ad andarsene immediatamente.

L’avviso diceva ai cittadini americani in Ucraina di “essere consapevoli del fatto che il governo degli Stati Uniti non sarà in grado di evacuare i cittadini statunitensi in caso di azione militare russa in qualsiasi parte dell’Ucraina”.

Alla fine di gennaio, il Dipartimento di Stato ha autorizzato la partenza del personale non di emergenza dall’Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev e ha ordinato ai familiari di lasciare il Paese.

Gli Stati Uniti hanno stimato che la Russia abbia più di 100.000 soldati vicino al confine con l’Ucraina, con migliaia aggiunti solo questa settimana , secondo un funzionario dell’amministrazione

Biden dovrebbe parlare venerdì con i leader europei e della NATO dell’accumulo di truppe russe vicino all’Ucraina, secondo una persona che ha familiarità con i piani.

L’appello congiunto con i leader di Francia, Regno Unito, Italia, Germania e altrove arriva mentre le nazioni occidentali cercano vie diplomatiche per disinnescare la crisi.

Biden ha parlato mercoledì con il presidente francese Emmanuel Macron degli sforzi diplomatici di Macron a Mosca con Putin. E anche il massimo generale militare statunitense, il presidente dei capi congiunti, il generale Mark Milley, è stato in contatto con un certo numero di suoi omologhi all’estero sulla situazione questa settimana.

Milley ha parlato giovedì con il tenente generale Valery Zaluzhny, il suo omologo ucraino, per discutere dell’ambiente di sicurezza in Europa, secondo una lettura della chiamata. Era la loro seconda conversazione questa settimana.

Giovedì Milley ha anche parlato per la prima volta con il suo omologo in Bielorussia, tra le due chiamate in Ucraina.