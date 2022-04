Ucraina. Biden parla di “genocidio”. Putin vuole cancellare gli ucraini. Zelensky: parole di vero leader

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Joe Biden ha detto martedì che le atrocità scoperte in Ucraina si qualificano come genocidio, una designazione che in precedenza aveva evitato ma che ora crede sia giustificata poiché scene di devastazione emergono dalle città un tempo invase dalle truppe russe.

“L’ho chiamato genocidio perché è diventato sempre più chiaro che il presidente russo Vladimir Putin sta solo cercando di spazzare via anche l’idea di essere ucraino. Le prove stanno aumentando”, ha detto Biden ai giornalisti in Iowa dopo aver usato il termine in un discorso .

“È diverso da come era la scorsa settimana, più prove stanno venendo fuori”, ha continuato. “Letteralmente, le cose orribili che i russi hanno fatto in Ucraina – e impareremo solo sempre di più sulla devastazione”.

“Lasceremo che siano gli avvocati a decidere, a livello internazionale, se si qualifica o meno”, ha concluso, “ma sicuramente mi sembra così”.

È stata una drammatica escalation retorica nella visione degli Stati Uniti di ciò che sta accadendo sul campo in Ucraina, che Biden ha precedentemente ritenuto crimini di guerra. E sembrava essere l’ultimo esempio in cui il presidente ha permesso che le sue opinioni emotive sulla guerra superassero la politica ufficiale degli Stati Uniti nei confronti del conflitto, anche se stava esprimendo una posizione detenuta da molti americani inorriditi dalle scene di brutalità in Ucraina.



Immediata la risposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Vere parole di un vero leader”, ha scritto Zelensky su Twitter. “Chiamare le cose con il loro nome è essenziale per resistere al male. Siamo grati per l’assistenza degli Stati Uniti fornita finora e abbiamo urgente bisogno di armi più pesanti per prevenire ulteriori atrocità russe”.