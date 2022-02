Ucraina. Binetti (Udc): Guerra impone al Governo revisione dell’agenda politica

- Advertisement -

AgenPress. “La guerra impone al governo e al parlamento una radicale revisione della propria agenda politica. Una scelta di temi strutturali su cui concentrare la propria attenzione, evitando di baloccarsi con provvedimenti effimeri in cui la gente non si riconosce affatto.

Occorre dire no a certe ricadute ideologiche e demagogiche che in questi anni ci hanno condannato a una dipendenza energetica grave. Sappiamo bene come ancor prima che la guerra lambisca il nostro Paese ci sarà una ricaduta sulla salute dei più fragili, ancora in attesa di risorse adeguate per fronteggiare le loro esigenze.

Saranno le spese militari a fagocitare risorse per la difesa nazionale e internazionale, sia pure per iniziative di peace keeping, ma proprio per questo abbiamo il dovere di mettere in sicurezza le persone più fragili, fin da ora. Lo scenario che ci attende è tutt’altro che sereno. Occorre innescare tutte le forme possibili di prevenzione.

La salute degli italiani va messa in sicurezza ora. Il rischio va assunto in forma preventiva e va gestito aumentando i livelli di sicurezza del Paese, investendo in salute per tutti, sapendo che la guerra può moltiplicare le difficoltà di tutti a tutti i livelli”.

Lo sostiene in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc e responsabile dell’Ufficio Pari Opportunità del partito.