Ucraina. Blinken esclude la no-fly zone, potrebbe portare a una “guerra a tutti gli effetti in Europa”

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che l’istituzione di una no-fly zone in Ucraina da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati della NATO potrebbe portare a una “guerra a tutti gli effetti in Europa”. Ha detto che Washington continuerà a lavorare con i suoi alleati per fornire agli ucraini i mezzi per difendersi dall’aggressione russa.

“L’unico modo per implementare effettivamente qualcosa come una no-fly zone è inviare aerei della NATO nello spazio aereo ucraino e abbattere aerei russi, e ciò potrebbe portare a una vera e propria guerra in Europa. Il presidente Biden è stato chiaro che non entreremo in guerra con la Russia”, ha detto Blinken durante una conferenza stampa venerdì a Bruxelles, dove sta incontrando gli alleati europei dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

“Ma faremo di tutto con alleati e partner per fornire agli ucraini i mezzi per difendersi efficacemente e, naturalmente, vediamo ogni singolo giorno il loro straordinario eroismo, oltre a risultati molto, molto reali in quello che stanno facendo per raggiungere questo obiettivo”

“Stiamo esaminando ogni giorno quali tecnologie, quali capacità possiamo fornire efficacemente all’Ucraina per difendersi, e questa è una conversazione in corso, che avviene letteralmente ogni giorno sia con l’Ucraina che con i funzionari del governo, nonché tra alleati e partner . E quindi, l’obiettivo principale è assicurarsi che tutto ciò che forniamo possa essere utilizzato, utilizzato in modo efficace e tempestivo”, ha affermato Blinken.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto alla NATO e agli alleati occidentali di imporre una no-fly zone sull’Ucraina nel mezzo dell’invasione russa in corso e dei bombardamenti aerei delle sue città.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato giovedì che l’imposizione di una no-fly zone sull’Ucraina è una decisione della NATO, ma che sarebbe “un passo in più” con un “rischio reale di escalation e un rischio reale di una possibile terza guerra internazionale .”

Il capo della NATO ha affermato venerdì che una no-fly zone sull’Ucraina non è un’opzione presa in considerazione dall’alleanza.

“Siamo d’accordo sul fatto che non dovremmo avere aerei della NATO che operano nello spazio aereo ucraino o truppe della NATO sul territorio ucraino”, ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles.