Ucraina. Boris Johnson: “la Russia pianifica la più grande guerra in Europa dal 1945”

AgenPress – La Russia sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945”, ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson alla BBC.

“Ho paura di dire che il piano che stiamo vedendo è per qualcosa che potrebbe davvero essere la più grande guerra in Europa dal 1945”.

“Le persone devono capire l’enorme costo in vite umane che ciò potrebbe comportare non solo per gli ucraini, ma anche per i russi e per i giovani russi”.

Sulla questione delle sanzioni, Johnson ha affermato che l’obiettivo era di avere un impatto non solo sui “soci di Vladimir Putin, ma anche su tutte le aziende, organizzazioni di importanza strategica per la Russia”.

“Smetteremo di impedire alle aziende russe di raccogliere fondi sui mercati del Regno Unito e, anche con i nostri amici americani, impediremo loro di scambiare sterline e dollari, il che sarà molto difficile”.

Parlando sabato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco in Germania, Johnson ha affermato che nel prepararsi a invadere l’Ucraina , il presidente russo Vladimir Putin sta “calcolando gravemente male”, aggiungendo che Mosca non avrebbe “assolutamente nulla da guadagnare da questa impresa catastrofica e tutto da perdere”.

Johnson ha avvertito che qualsiasi conflitto potrebbe essere “sanguinoso e prolungato”, affermando che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe “pensare in modo illogico a questo” e non “vedere il disastro davanti”.

Un’invasione dell’Ucraina rafforzerebbe, piuttosto che indebolire, la Nato, ha predetto, dicendo che i paesi occidentali non possono permettere alle forze di opposizione di giungere “alla falsa conclusione che potrebbe essere giusto”. “Se Putin pensa che a causa di ciò otterrà meno Nato, si sbaglia completamente. Otterrà più Nato”.