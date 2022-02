Ucraina. Casa Bianca, forze russe in grado di attaccare in qualsiasi momento. Paesi invitano i cittadini ad andarsene

- Advertisement -

AgenPress – Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che le forze russe sono “in grado di organizzare un’importante azione militare in qualsiasi momento” e ha esortato i cittadini americani in Ucraina a “lasciare il prima possibile” in osservazioni viste come una chiara escalation nel urgenza di avvertimenti da parte di funzionari statunitensi.

“Ovviamente non possiamo prevedere il futuro, non sappiamo esattamente cosa accadrà, ma il rischio ora è abbastanza alto e la minaccia è ora abbastanza immediata che [lasciare] è prudente”, ha aggiunto.

- Advertisement - Un conflitto “potrebbe iniziare durante le Olimpiadi. Quello che possiamo dire è che c’è una credibile prospettiva che un’azione militare della Russia prima della fine delle Olimpiadi. Non riteniamo che Vladimir Putin “abbia preso una decisione finale”, afferma Sullivan. “Non posso ovviamente prevedere l’esatta forma di un’azione militare. Come ho detto può avere varie forme: potrebbe essere limitata o potrebbe essere ampia, ma c’è la vera possibilità reale che riguardi una fetta significativa porzione del territorio dell’Ucraina e la presa di controllo di alcune maggiori città, inclusa la capitale”, mette in evidenza Sullivan. Tra gli altri paesi che invitano i cittadini a partire ci sono i Paesi Bassi, il Giappone e la Corea del Sud. Nel suo avvertimento la Lettonia ha citato “una seria minaccia alla sicurezza rappresentata dalla Russia”.

Nel frattempo, sono in corso gli sforzi diplomatici per disinnescare l’attuale crisi.

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha avvertito il suo omologo a Mosca che un’invasione russa dell’Ucraina avrebbe “tragiche conseguenze” per entrambi i paesi. Ma Sergei Shogiu ha affermato che le crescenti tensioni militari in Europa “non sono state colpa nostra”.

- Advertisement - Le attuali tensioni arrivano otto anni dopo che la Russia ha annesso la penisola ucraina della Crimea meridionale. Da allora, l’esercito ucraino è stato bloccato in una guerra con i ribelli sostenuti dalla Russia nelle aree orientali vicino ai confini della Russia. Mosca dice che non può accettare che l’Ucraina – un’ex repubblica sovietica con profondi legami sociali e culturali con la Russia – possa un giorno aderire all’alleanza di difesa occidentale Nato e ha chiesto che ciò sia escluso. La Russia sostiene una sanguinosa ribellione armata nella regione orientale del Donbas in Ucraina dal 2014. Da allora circa 14.000 persone, tra cui molti civili, sono morte nei combattimenti. Alcuni suggeriscono che una rinnovata attenzione ai cosiddetti accordi di Minsk – che miravano a porre fine al conflitto nell’Ucraina orientale – potrebbe essere utilizzata come base per disinnescare l’attuale crisi. Ucraina, Russia, Francia e Germania hanno sostenuto gli accordi nel 2014-2015.