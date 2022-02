Ucraina. Di Maio, preoccupati, Italia in massima allerta. Chiediamo agli italiani di lasciare il Paese

Agenpress – “La nostra ambasciata a Kiev sta effettuando diverse prove evacuazione del personale e sta chiedendo a tutti gli italiani in Ucraina di lasciare il Paese, ma l’ambasciata resta aperta e pianamente operativa, perché vogliamo dare un segnale di vicinanza al popolo ucraino e crediamo nella diplomazia”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio dopo il consiglio affari esteri a Bruxelles.

“Sulle sanzioni l’Italia si coordinerà con i propri alleati e con gli altri Paesi Ue. E’ chiaro che lavorare ad una soluzione diplomatica come stiamo facendo adesso significa evitare le sanzioni, ad ogni modo – in generale, non su questo punto specifico – non escludo altre azioni dell’Ue nei prossimi giorni per favorire la soluzione diplomatica”.

“La situazione delle ultime ore ci preoccupa molto, l’Italia è in massima allerta per affrontare gli eventi con la massima preparazione”.