Ucraina. Esportazione grano. I porti di Odessa, Chornomorsk e Pivdenny hanno ricominciato a lavorare

- Advertisement -

AgenPress – “In connessione con la firma dell’accordo sullo sblocco dei porti ucraini per l’esportazione di grano, sono ripresi i lavori nei porti di Odesa, Chornomorsk e Pivdenny. La partenza e l’arrivo delle navi verso i porti marittimi saranno effettuati formando una carovana che accompagnerà la nave guida”.

Lo afferma la Marina ucraina nel giorno in cui a Istanbul apre il centro per il coordinamento delle operazioni per consentire il passaggio sicuro delle navi ucraine nel mar Nero dopo l’intesa tra Kiev, Mosca e l’Onu con la mediazione della Turchia.

- Advertisement -

Il ministero della Difesa turco ha riferito che il Centro congiunto di coordinamento per il monitoraggio dei “corridoi del grano”, la cui creazione è prevista dagli accordi raggiunti nell’ambito dell’accordo, ha già avviato i lavori a Istanbul.