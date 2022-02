Ucraina. Forze russe a Kiev, nel distretto di Obolon. Ministro difesa britannico, Putin vuole invadere tutto il Paese

- Advertisement -

AgenPress – Le forze russi sono arrivate Kiev, hanno confermato i funzionari ucraini in un tweet.

Il ministero della Difesa ucraino ha affermato che “il nemico” si trova nel distretto di Obolon.

Hanno incoraggiato la gente del posto a preparare bottiglie molotov per contrattaccare, consigliando anche agli altri di cercare riparo. “Residenti pacifici, attenzione. Non uscire di casa!”

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato che la Russia intende prendere l’intera Ucraina, ma che non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi principali. “È sicuramente nostra opinione che i russi intendano invadere l’intera Ucraina. La nostra valutazione a partire da questa mattina è che la Russia non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi principali. In effetti, è in ritardo rispetto al suo calendario promettente. Hanno perso oltre 450 membri del personale.

Sul suo account Twitter ufficiale, il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha descritto l’invasione russa come “barbarica”.

“L’assalto di Putin all’Ucraina è barbaro, ingiustificato e mostra un insensibile disprezzo per la vita umana. Continueremo a ritenere Putin responsabile e rimarremo saldi nel nostro sostegno”, ha twittato Truss, ribadendo la solidarietà del Regno Unito con l’Ucraina.