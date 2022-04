Ucraina. Fotografo di guerra trovato morto vicino a Kiev. Si chiamava Maksym Levin

- Advertisement -

AgenPress – Il fotografo di guerra ucraino Maksym Levin è stato trovato morto vicino a un villaggio a nord di Kiev dalla polizia, ha detto il suo datore di lavoro LB.ua.

Era scomparso dal 13 marzo, quando lavorava a Vyshhorod, un sobborgo settentrionale di Kiev, secondo l’Agenzia di informazione indipendente ucraina di notizie, o UNIAN.

Nel frattempo, Hromadske, una testata giornalistica ucraina, ha riferito che la sua giornalista scomparsa Victoria Roshchyna era stata rilasciata dalle autorità russe ed era tornata nel territorio controllato dall’Ucraina.

L’aiutante presidenziale ucraino Andriy Yermak ha confermato in un post su Telegram che “il corpo di Levin è stato trovato vicino al villaggio di Guta Mezhygirska il 1 aprile”.

Maksym Levin è nato nella città ucraina di Kiev nel 1981. È un fotoreporter, fotografo documentarista e cameraman per una varietà di media ucraini e internazionali.

Lavora con Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua e Hromadske, tra gli altri.

Le sue fotografie sono apparse in pubblicazioni come The Wall Street Journal, TIME, Breaking News Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media Center, Vatican News e Radio Svoboda.

Levin ha lavorato per il sito di notizie ucraino LB.ua per più di dieci anni e le sue fotografie e i suoi video che documentano la guerra sono stati visti in tutto il mondo.

Si sa che almeno otto giornalisti sono stati uccisi in Ucraina da quando la Russia ha lanciato la sua invasione del paese più di un mese fa.