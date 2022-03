Ucraina. GB. Dominic Raab avverte Putin, crimini di guerra saranno puniti. Timori per “attacchi ancora più barbari”

- Advertisement -

AgenPress – La Russia utilizzerà “tattiche ancora più pesanti” in Ucraina e qualsiasi crimine di guerra sarà perseguito, afferma il vice primo ministro del Regno Unito.

“Sia Vladimir Putin sia i comandanti militari di Mosca saranno chiamati a rispondere di qualsiasi violazione delle leggi di guerra”.

- Advertisement -

Lo ha detto il vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab sulle denunce di “crimini di guerra” attribuiti alle forze russe in Ucraina. Raab ha aggiunto di temere “attacchi ancor più barbari” di fronte alla resistenza ucraina, ma ha insistito sull’impegno del governo britannico e degli alleati Nato per far sì che “a lungo andare Putin fallisca. Affamare la macchina da guerra russa con le sanzioni sta intanto dando gli effetti che volevano. Stanno colpendo anche gli oligarchi che hanno bisogno di accedere al sistema internazionale e che faranno pressione su Putin”..