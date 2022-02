Ucraina. La Nato schiererà ulteriori forze difensive terrestri, aeree e marittime

- Advertisement -

AgenPress – “La Nato continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati. Stiamo schierando ulteriori forze difensive terrestri e aeree nella parte orientale dell’Alleanza, nonché ulteriori risorse marittime. Abbiamo aumentato la prontezza delle nostre forze a rispondere a tutte le contingenze”.

E’ quanto si legge in una nota del Consiglio della Nato che si è riunito d’urgenza oggi nella mattinata. “Oggi abbiamo tenuto consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato di Washington. Abbiamo deciso, in linea con la nostra pianificazione difensiva per proteggere tutti gli Alleati, di adottare ulteriori misure per rafforzare ulteriormente la deterrenza e la difesa in tutta l’Alleanza”.

- Advertisement -