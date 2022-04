Ucraina. La Russia cerca di mobilitare segretamente 60.000 riservisti con “esperienza di combattimento”

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha avviato una mobilitazione segreta dei riservisti, afferma l’esercito ucraino nel suo ultimo bollettino.

“Durante la selezione dei candidati, viene data preferenza a coloro che hanno già esperienza di combattimento”, afferma il rapporto, individuando cinque regioni russe e le principali aree bersaglio.



Aggiunge che Mosca spera di mobilitare circa 60.000 soldati in più.

La Russia non ha commentato il rapporto ucraino, la cui accuratezza non è stata verificata in modo indipendente.

All’inizio del mese scorso Vladimir Putin aveva detto che non avrebbe inviato coscritti o riservisti a combattere in Ucraina.