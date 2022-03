Ucraina. La Russia cerca di prendere Mariupol. Si trova in una posizione strategica sul Mar d’Azov

- Advertisement -

AgenPress – Migliaia di truppe russe e combattenti separatisti sostenuti da Mosca hanno cercato di prendere la città ucraina sudorientale di Mariupol per quasi una settimana.

Le forze russe, che hanno pesantemente bombardato la città portuale di 400.000-500.000 persone, hanno ora tagliato l’elettricità ai residenti.

Il leader separatista di Donetsk Denis Pushilin afferma che i suoi combattenti stanno cercando di circondare la città, sebbene queste truppe siano molto probabilmente un elemento di una più ampia avanzata russa.

La battaglia infuria qui perché Mariupol si trova in una posizione strategica chiave sul Mar d’Azov, dividendo le forze russe nella penisola annessa della Crimea e le truppe separatiste sostenute da Mosca nell’Ucraina orientale.

La Russia ha cercato per giorni di impegnarsi in sbarchi anfibi di truppe nella regione con vari gradi di successo, ma se Mosca può prendere Mariupol, allora può stabilire un ponte terrestre tra le sue forze nel sud-est dell’Ucraina e in Crimea.

Ma forse ancora più importante, la città è anche un importante porto. In tempi normali, le navi qui esportano grano in tutto il mondo, ma se catturata la città consentirebbe alla Russia di affrontare le sue vacillanti operazioni logistiche, che hanno visto dozzine di serbatoi senza carburante sulle autostrade ucraine.