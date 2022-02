Ucraina. Lavrov, non vogliamo occuparla, ma “smilitarizzarla”. Ci vendicheremo della sanzioni dell’Occidente

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha appena risposto alle domande in un briefing con i media.

Ripete la frase di Vladimir Putin secondo cui Mosca non vuole occupare l’Ucraina, ma piuttosto “smilitarizzata”.

Alla domanda se fosse il desiderio della Russia di rovesciare un paese democratico, Lavrov sottintende che il paese non può essere definito democratico.

Ci vendicheremo contro le sanzioni dell’Occidente, ha aggiunto ribadendo che la Russia intende “liberare gli ucraini dall’oppressione”.

Lavrov ha respinto una domanda di Steve Rosenberg della BBC, che gli chiedeva come la Russia potesse giustificare l’invasione del suo vicino occidentale.

Lavrov ha fatto riferimento agli interventi occidentali nell’ex Jugoslavia, in Iraq e in Libia, che secondo lui hanno causato migliaia di vittime in nome della promozione della democrazia.