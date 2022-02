Ucraina. Le autorità di Leopoli ordinano di spegnere le luci per problemi di sicurezza

AgenPress – Le autorità della città di Leopoli, nell’Ucraina occidentale, hanno ordinato lo spegnimento delle luci in tutta la città come misura di sicurezza “preventiva”, meno di un giorno dopo che la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala del paese.

Tutta l’illuminazione stradale e degli edifici deve essere spenta alle 23:00 ora locale (16:00 ET), afferma un post su Facebook dell’autorità regionale di Leopoli. Ha incaricato le famiglie di seguire l’ordine e ha chiesto alle persone di non lasciare le loro case, ad eccezione dei casi di emergenza.

“Si prega di notare che tali azioni non sono correlate a problemi di alimentazione”, afferma il post di Facebook. “Sarà fatto per adottare misure preventive per la nostra sicurezza”.

Leopoli ospita una serie di ambasciate e consolati che si sono trasferiti da Kiev nelle ultime settimane a causa della relativa sicurezza della città dell’Ucraina occidentale.

La Russia ha attaccato tre località della regione, attivando le sirene dei raid aerei nella città per la prima volta dalla seconda guerra mondiale.