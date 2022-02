Ucraina. Macron convince Biden ad incontrare Putin, “solo se Mosca non invaderà l’Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto un vertice tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin a patto che “la Russia non invaderà l’Ucraina”.

Macron e Biden hanno parlato al telefono per circa 15 minuti per discutere della situazione in Ucraina domenica. La priorità per la Francia è ristabilire il cessate il fuoco nell’Ucraina orientale, teatro di un conflitto tra l’esercito ucraino e le milizie filorusse.

“Il presidente Biden ha accettato in linea di principio un incontro con il presidente Putin dopo quell’impegno, ancora una volta, se non si è verificata un’invasione”, ha detto Psaki in una dichiarazione scritta domenica sera.

“Siamo sempre pronti per la diplomazia. Siamo anche pronti a imporre conseguenze rapide e gravi se la Russia dovesse invece scegliere la guerra. E attualmente, sembra che la Russia stia continuando i preparativi per un assalto su vasta scala all’Ucraina molto presto”.

La preparazione dell’incontro Usa-Russia inizierà questo giovedì quando si vedranno il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. L’Eliseo ha sottolineato che Macron lavorerà “con tutte le parti coinvolte” per preparare il confronto sulla crisi ucraina.

In mattinata il presidente francese aveva parlato al telefono sia con Putin, sia col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ed entrambi si erano detti d’accordo nel proseguire i colloqui, in ”formato Normandia” – una configurazione diplomatica a quattro, adottata durante la guerra del Donbass, che vede al tavolo negoziale Russia, Ucraina Germania e Francia. ”Ogni giorno che passa senza guerra è un giorno guadagnato per la pace”, “La nostra preoccupazione è grande ma pensiamo che le risorse della diplomazia non siano esaurite”, dicono i consiglieri dell’Eliseo. La palla è nel campo di Putin”.

La portavoce della Casa Bianca Jan Psaki si è premurata di ricordare che “gli Stati Uniti sono sempre pronti ad imporre conseguenze rapide e severe nel caso in cui la Russia scelga la guerra. E al momento, la Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala contro l’Ucraina”. Sempre secondo fonti americane immagini satellitari mostrerebbero nuovi schieramenti di truppe russe e di equipaggiamento militare vicino al confine ucraino. Le immagini mostrano “nuovi schieramenti sul campo di equipaggiamenti corazzati e truppe” in partenza da siti militari esistenti in foreste e campi a circa 9-19 miglia dal confine russo con l’Ucraina, ha detto la società di immagini satellitari degli Stati Uniti Maxar.