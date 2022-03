Ucraina. Onu. Guterres, 1,1 miliardi per le esigenze umanitarie di oltre 6 milioni di persone sfollate

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha lanciato due appelli di emergenza coordinati per le persone sfollate in Ucraina e nella regione. Il primo piano, “in Ucraina, richiede 1,1 miliardi di dollari per soddisfare le crescenti esigenze umanitarie di oltre 6 milioni di persone sfollate e colpite dalle operazioni militari nei prossimi tre mesi”, ha detto Guterres. Il secondo invece “chiede 551 milioni di dollari per aiutare gli ucraini fuggiti oltre confine, principalmente in Polonia, Ungheria, Romania e Moldavia”.

“Entrambi i piani includono fondi per aumentare le forniture mediche e sanitarie essenziali, acqua potabile, riparo e protezione”, ha spiegato il segretario generale dell’Onu, sottolineando che i piani “sono coordinati, complementari e progettati per un’attuazione immediata. Vi esorto a rispondere a questi appelli salvavita”, è l’appello di Guterres: “La comunità internazionale deve dare un inequivocabile sostegno”.