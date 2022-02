Ucraina. Onu. Invasione russa sarebbe “catastrofica”. Usa, ammassati tra 169.000-190.000 militari ai confini

- Advertisement -

AgenPress – Un’invasione russa dell’Ucraina sarebbe “catastrofica”, ha affermato venerdì il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres durante il suo discorso di apertura alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco in Germania, chiedendo il proseguimento degli sforzi diplomatici.

“Sono profondamente preoccupato per l’aumento delle tensioni e l’aumento delle speculazioni su un conflitto militare in Europa. Penso ancora che non accadrà ma, se lo facesse, sarebbe catastrofico”, ha detto Guterres.

“Non c’è alternativa alla diplomazia. Tutte le questioni, comprese le più intrattabili, devono essere affrontate attraverso quadri diplomatici. È giunto il momento di ridurre seriamente l’escalation”.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha anche osservato che “le divisioni geopolitiche continuano a crescere” e ha chiesto che “i dialoghi seri continuino”.

La Russia ha “probabilmente ha ammassato tra 169.000-190.000 militari in e vicino all’Ucraina rispetto ai circa 100.000 del 30 gennaio”, ha affermato venerdì Michael Carpenter, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

“Mentre la Russia ha cercato di minimizzare o ingannare il mondo sui loro preparativi di terra e aerei, l’esercito russo ha pubblicizzato le sue esercitazioni navali su larga scala nel Mar Nero, nel Mar Baltico e nell’Artico”.

“La Russia ha pubblicamente affermato che la sola esercitazione sul Mar Nero coinvolge più di 30 navi e valutiamo che le navi da sbarco anfibie della flotta settentrionale e baltica siano state inviate nel Mar Nero per aumentare le forze lì”, ha continuato.

Nella dichiarazione, Carpenter ha delineato sette passaggi che raccomanda ai russi di soddisfare al fine di “ridurre il rischio di errori di calcolo e ridurre le tensioni”.

I passaggi includono:

tenendo conto di tutte le attività militari associate ai suoi dispiegamenti nelle vicinanze dell’Ucraina e di altri vicini vicini.

comprese le ispezioni aeree delle aree di interesse e la conferma della ridistribuzione di tutte le forze in luoghi in tempo di pace.

rivolgendo domande specifiche alla richiesta dell’Ucraina in merito al numero di truppe, ai principali sistemi di armi e attrezzature e alle unità coinvolte delle forze armate russe.

L’OSCE è un’organizzazione di sicurezza di 57 membri che comprende anche gli Stati Uniti e il Canada.