AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che gli Usa e la Nato devono prendere “seriamente” le richieste della Russia sulla sicurezza.

Le “provocazioni” ucraine sono all’origine dell’escalation nell’est dell’Ucraina. Ne è convinto il presidente russo Vladimir Putin stando a quanto riferisce il Cremlino.

Il presidente russo Vladimir Putin “ha tutte le ragioni” per vedere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come riluttante ad attuare gli accordi di Minsk, ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov nei commenti alla televisione di stato russa.

“Se consideriamo tutte le dichiarazioni di Zelensky in modo aggregato, ne consegue che a) non può, b) non vuole e c) non lo farà”, ha detto Peskov al russo Pavel Zarubin, conduttore del programma televisivo ” Mosca. Cremlino. Putin”.

Peskov ha anche suggerito che il Cremlino fosse pronto a rivelare discussioni riservate di colloqui ad alto livello con altri leader mondiali per contrastare quelle che ha descritto come fughe di notizie deliberate e fuorvianti da parte di funzionari stranieri.

“Spero che non vivremo in un mondo in cui dovremo leggere le trascrizioni della parte chiusa dei colloqui dei presidenti”, ha detto Peskov. “Ma quando è necessario dimostrare la correttezza del nostro presidente, possiamo e faremo qualsiasi cosa”.