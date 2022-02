Ucraina. Russia, gli Usa stanno speculando. Le truppe stanno conducendo esercitazioni sul proprio territorio

- Advertisement -

AgenPress – Il vice ministro degli Esteri russo Sergey Vershinin ha respinto come “un’accusa infondata” le affermazioni degli Stati Uniti e degli alleati europei secondo cui Mosca sta cercando un pretesto per invadere l’Ucraina. “Penso che abbiamo avuto abbastanza speculazioni su questo”, ha detto nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, di cui Mosca è presidente di turno.

Il fatto che il segretario di stato Usa Antony Blinken abbia elencato queste ‘provocazioni’ della Russia è “deplorevole” e va ad aumentare la tensione, ha poi aggiunto, riprendendo la parola per commentare l’intervento americano. “Blinken ha parlato di fatti”, ha replicato l’ambasciatrice Usa all’Onu Linda Thomas-Greenfield, precisando che Washington “continuerà ad intensificare gli sforzi diplomatici”.

Vershinin ha ribaditoche le truppe russe al confine ucraino rimangono sulla terra russa a condurre esercitazioni. “Il fatto è che le forze russe erano nel territorio russo e rimangono sul territorio russo”, ha detto Vershinin. “Il mio paese sta conducendo esercitazioni nel nostro territorio nel regime che riteniamo necessario”.

Vershinin ha aggiunto che il governo del suo Paese è “pronto per un dialogo… non di imitazione, ma vero”.

L’ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield ha risposto ai commenti di Vershinin dicendo che sperava che la sua controparte russa annunciasse che non hanno intenzione di invadere l’Ucraina.

“Invece, è stata una continuazione della disinformazione e della retorica che continuiamo a sentire, e che abbiamo sentito prima”, ha detto Thomas-Greenfield.

“Lasciatemi dire chiaramente … continueremo ad intensificare, continueremo ad intensificare i nostri sforzi diplomatici e chiediamo alla Russia di cessare il confronto e accettare il nostro invito al dialogo”. disse Thomas Greenfield. “ Concluderò dicendo quello che ha detto oggi [il segretario di Stato Antony Blinken]: non è venuto qui per promuovere la guerra, ma è venuto qui per prevenire la guerra e per trovare una soluzione pacifica”.