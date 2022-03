Ucraina. Sanzioni Usa contro 11 leader militari russi, alcuni coinvolti nella repressione dei manifestanti

- Advertisement -

AgenPress – L’amministrazione Biden ha preso di mira 11 leader militari russi – alcuni dei quali sono stati coinvolti nella repressione dei manifestanti russi e nel dissenso nelle aree occupate dell’Ucraina – con sanzioni, oltre alle nuove sanzioni del Dipartimento del Tesoro , ha annunciato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Blinken ha affermato che “il governo russo ha intensificato la repressione della libertà di espressione dei propri cittadini, anche per i membri della stampa, nonché della libertà di associazione e di riunione pacifica. Oggi in Russia, coloro che forniscono informazioni fattuali sull’invasione o criticano Putin devono affrontare accuse penali”.

Questa azione arriva quando la Guardia nazionale russa “ha represso i cittadini russi che sono scesi in piazza per protestare contro la brutale campagna del loro governo in Ucraina”, ha detto Blinken, aggiungendo che l’elenco dei funzionari militari russi colpiti include Viktor Zolotov, il capo della Guardia Nazionale.

“Inoltre, le truppe di Zolotov sono responsabili della repressione del dissenso nelle aree occupate dell’Ucraina. Più in generale, la designazione di questi 11 alti leader della difesa russa continua la nostra imposizione di pesanti costi al Ministero della Difesa russo mentre persegue la sua brutale invasione militare dell’Ucraina, che ha portato a vittime e sofferenze inutili, inclusa la morte di bambini “.

“Il mondo è stato paralizzato mentre la Russia ha perpetrato un attacco premeditato, non provocato e ingiustificato all’Ucraina. L’ulteriore invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha provocato diffuse sofferenze umane e vittime, inclusa la morte di civili innocenti, compresi bambini. Oggi, il Dipartimento di Stato continua a imporre pesanti costi ai leader militari russi”, secondo il Dipartimento di Stato che ha anche annunciato nuove restrizioni sui visti a 38 funzionari del governo russo attuali ed ex ritenuti coinvolti nella repressione del dissenso in Russia e all’estero; nuove sanzioni contro due ufficiali del Servizio di sicurezza federale (FSB) della Russia; restrizioni sui visti a sei persone coinvolte in attacchi contro dissidenti ceceni che vivono in Europa; e restrizioni sui visti a 25 persone responsabili di aver minato la democrazia in Bielorussia.