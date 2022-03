Ucraina. Sen. Pacifico (CI), Italia pronta a sostenere Ucraina ed evitare caro prezzi del gas

- Advertisement -

AgenPress. “Condivisione totale delle comunicazioni al Senato del Presidente Draghi. Ho apprezzato il richiamo ai valori europei e la ferma presa di posizione contro il Governo russo che, in queste ore persevera nell’aggressione all’Ucraina.”

Lo afferma in una nota, la Senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia) componente Esteri, Gruppo Misto a margine dell’informativa di ieri del presidente Draghi al Senato.

Pacifico difende “la sovranità dell’Ucraina che ha deciso di lottare per la libertà di scegliere i propri alleati, al di là della posizione geografica, delle pressioni e delle pesanti interferenze subite”. Pacifico, segretario del Comitato Parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione, sottolinea come sia quasi scontato ribadire che questa aggressione segnerà per molto tempo i rapporti del nostro Paese con la Russia: “avrà delle ripercussioni in termini economici, politici e sociali.

Ma l’Italia – aggiunge – è pronta a sostenere completamente le ragioni dell’Ucraina, uno Stato sovrano che vuole essere libero di decidere del proprio futuro. Come è pronta ad occuparsi della cura delle donne, uomini e bambini sfollati ed evitare il caro prezzi del gas con un apposito piano energetico che farà fronte alla necessità di individuare nuove fonti di approvvigionamento, fuori dal circuito russo.

Saranno mesi impegnativi durante i quali l’Italia dimostrerà che i nostri valori europei, condivisi con i nostri alleati storici, sono da sostenere e preservare anche a costo di qualche sacrificio”.