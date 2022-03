Ucraina. Shell uscirà da partnership con Gazprom. “Aggressione militare minaccia la sicurezza europea”

- Advertisement -

AgenPress – La Shell ha dichiarato che intende chiudere le sue partnership azionarie con il colosso energetico statale russo Gazprom alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina.

Secondo una dichiarazione, Shell intende uscire dalle sue joint venture con Gazprom e entità correlate, inclusa la sua partecipazione del 27,5% nell’impianto di gas naturale liquefatto Sakhalin-II, la sua partecipazione del 50% nella Salym Petroleum Development e nell’impresa energetica Gydan. La società interromperà anche il suo coinvolgimento nel progetto del gasdotto Nord Stream 2.

- Advertisement -

“Siamo scioccati dalla perdita di vite umane in Ucraina, che deploriamo, a causa di un atto insensato di aggressione militare che minaccia la sicurezza europea”, ha affermato l’amministratore delegato di Shell, Ben van Beurden.

“La nostra decisione di uscire è una decisione che prendiamo con convinzione. “Non possiamo – e non lo faremo – restare a guardare. Il nostro obiettivo immediato è la sicurezza della nostra gente in Ucraina e il supporto della nostra gente in Russia. In discussione con i governi di tutto il mondo, lavoreremo anche attraverso le implicazioni commerciali dettagliate, inclusa l’importanza di forniture energetiche sicure all’Europa e ad altri mercati, in conformità con le sanzioni pertinenti”.

Alla fine del 2021, Shell aveva circa 3 miliardi di dollari di attività non correnti in queste iniziative in Russia, secondo la società.

- Advertisement -

“Ci aspettiamo che la decisione di avviare il processo di uscita dalle joint venture con Gazprom e le entità correlate avrà un impatto sul valore contabile delle attività russe di Shell e porterà a svalutazioni”, ha affermato Shell nella dichiarazione.