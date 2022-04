Ucraina. Si prevedono per oggi 10 corridoi umanitari. Truppe russe “totalmente ritirate” dal nord

- Advertisement -

AgenPress – Il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk ha annunciato l’apertura di 10 corridoi di evacuazione venerdì.

I corridoi includono percorsi per i civili in fuga dalla città assediata di Mariupol e dalla regione di Luhansk, che è stata oggetto di intensi bombardamenti.

- Advertisement -

I corridoi sono:

Nella regione orientale di Donetsk, è prevista l’apertura di un corridoio di evacuazione da Mariupol a Zaporizhzhia per coloro che possono utilizzare il trasporto personale.

Nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, verranno aperti corridoi da Berdiansk, Tokmak, Melitopol ed Enerhodar.

E a Luhansk verranno aperti i corridoi di evacuazione da Severodonetsk, Lysychansk, Popasna, Hirske e Rubizhne a Bakhmut.

Funzionari militari ucraini affermano di aver osservato un accumulo di forze russe a est. Vadym Denysenko, consigliere del ministro dell’Interno, ha affermato che è in corso la distruzione di città nell’area di Rubizhne e Popasna nella regione di Luhansk. E i recenti progressi delle forze russe intorno a Kharkiv potrebbero preparare il terreno affinché la città orientale di Sloviansk diventi il ​​prossimo obiettivo dell’offensiva russa, ha affermato l’Institute for the Study of War, un think tank con sede a Washington.

Le truppe russe si sono ora “completamente ritirate” dall’Ucraina settentrionale, tornando a nord verso la Bielorussia e la Russia, afferma il ministero della Difesa britannico.

- Advertisement -

Alcune di queste unità saranno trasferite nell’Ucraina orientale per combattere nel Donbas. Ma molte delle forze avranno bisogno di un “rifornimento significativo” prima di essere schierate.

“Qualsiasi ridistribuzione di massa dal nord è probabile che richieda almeno una settimana”, ha affermato il ministero nel suo briefing mattutino.

Ha aggiunto che i bombardamenti russi delle città nell’est e nel sud dell’Ucraina sono continuati e le truppe russe sono avanzate a sud dalla città strategicamente importante di Izyum