Ucraina. Si sono sposati ieri, oggi combattono per difendere la loro terra dai russi

AgenPress – Yaryna Arieva e Sviatoslav Fursin si sono sposati poche ore dopo che la Russia ha invaso il loro paese. Hanno passato il loro primo giorno da coppia sposata preparandosi a difendere l’Ucraina.

Avrebbero dovuto sposarsi a giugno, ma la coppia non era più sicura di cosa avrebbe riservato il loro futuro.

“La situazione è difficile. Combatteremo per la nostra terra”, ha detto Arieva. “Forse possiamo morire, e volevamo solo stare insieme prima di tutto questo.”

Dopo il loro matrimonio, Arieva e Fursin, 24 anni, un ingegnere del software, si sono preparati per andare al Centro di difesa territoriale locale per unire gli sforzi per aiutare a difendere il paese.

Arieva e Fursin hanno entrambi aderito alle Forze di difesa territoriale, un ramo delle forze armate ucraine composto principalmente da volontari. Una volta armati, la coppia si è diretta all’ufficio del loro partito politico, la Solidarietà Europea.

“In questo momento, siamo qui e stiamo facendo tutto il possibile. Quindi c’è molto lavoro da fare, ma spero comunque che vada tutto bene”, ha detto Arieva, aggiungendo che anche alcuni civili che non fanno parte delle forze di difesa hanno ricevuto fucili.

“Dobbiamo proteggerlo. Dobbiamo proteggere le persone che amiamo e la terra in cui viviamo. Spero per il meglio, ma faccio il possibile per proteggere la mia terra”.

Arieva non sa quale compito verrà assegnato alla coppia.

“Forse ci daranno solo un’armatura e andremo a combattere. Forse aiuteremo con qualcos’altro. Decideranno”.

Arieva ha descritto suo marito come il suo “amico più intimo sulla Terra” e dice che spera che un giorno possano celebrare il loro matrimonio.

“Forse loro (la Russia) usciranno dal nostro paese e avremo la possibilità di festeggiare normalmente”, ha detto Arieva.

“Spero solo che tutto andrà normalmente e avremo la nostra terra, avremo il nostro paese sicuro e felice senza russi”.