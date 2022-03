Ucraina. Stop bombardamenti in 5 città per consentire la fuga dei civili. Evacuazione in corso ad Irpin

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina ha chiesto alla Russia di concordare immediatamente corridoi umanitari per Kyiv, Kharkiv, Kyiv, Kharkiv oblasts, Volnovakha e Mariupol.

Lo ha affermato in un briefing il vice primo ministro, ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk, riferisce Ukrinform.

“Abbiamo anche inviato alla parte russa e alla Croce Rossa le rotte sviluppate per i corridoi umanitari: Volnovakha-Zaporizhia, Mariupol-Zaporizhia, Kyiv e la regione di Kyiv in direzione dell’Ucraina occidentale, così come la regione di Kharkiv e Kharkiv in direzione dell’ovest Ucraina. Esortiamo la Russia a concordare immediatamente queste rotte per informare il Comitato internazionale della Croce Rossa e garantire un cessate il fuoco permanente su queste rotte “, ha affermato Vereshchuk.

Il vice primo ministro ha esortato a non fidarsi dei rapporti di fonti di informazione non ufficiali, nonché dei messaggi del ministero della Difesa russo. Fidati delle autorità ucraine, ascolta, leggi i media ufficiali”, ha detto Vereshchuk.

La Russia ha proposto di fermare il suo attacco a partire dalle 10:00 ora di Mosca, che sono le 2:00 ET di martedì, indicando che è pronta ad aprire i corridoi di evacuazione da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol, secondo i media statali.

Lunedì, un portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l’offerta di Mosca “completamente immorale” e ha affermato che la Russia stava cercando di “usare la sofferenza delle persone per creare un’immagine televisiva”,

Le persone stanno anche evacuando Irpin, una città a ovest di Kiev, che negli ultimi giorni è stata teatro di aspri combattimenti. L’evacuazione della popolazione della città attraverso il villaggio di Romanivka verso la città di Kiev continua, ha detto il capo della regione, Oleksiy Kuleba. Alle 9:30 (07:30 GMT) più di 150 persone sono state evacuate, ha aggiunto. “L’aggressore sta impedendo l’evacuazione della popolazione. Nel giro di una giornata coloro che sono riusciti a raggiungere il luogo di raduno sono stati portati fuori da Irpin da soli. Ora il distretto si prepara per un’evacuazione su larga scala e la consegna di aiuti umanitari .”