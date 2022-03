Ucraina. Truppe russe hanno ucciso 474 civili, tra cui 29 bambini dall’inizio dell’invasione, ma potrebbero essere di più

- Advertisement -

AgenPress – Almeno 474 civili, tra cui 29 bambini, sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio, secondo gli ultimi dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani di martedì.

Altre 861 persone sono rimaste ferite nel conflitto, portando a 1.335 il bilancio totale delle vittime civili compilato dall’ONU.

È probabile che la cifra reale sia “considerevolmente più alta” secondo le Nazioni Unite, in particolare nei territori controllati dal governo dove molti rapporti sono ancora in attesa di conferma. “Questo riguarda, ad esempio, le città di Volnovakha, Mariupol, Izium, dove ci sono accuse di centinaia di vittime civili. Queste cifre vengono ulteriormente confermate e non sono incluse nelle statistiche di cui sopra”, si legge nella dichiarazione.

Nelle regioni di Donetsk e Luhansk , controllate dai separatisti filo-Mosca , le Nazioni Unite hanno registrato 545 vittime, con 96 morti e 449 feriti a partire da martedì “La maggior parte delle vittime civili registrate sono state causate dall’uso di armi esplosive con un’ampia area di impatto, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante e sistemi missilistici multilancio, missili e attacchi aerei”.