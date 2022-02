Ucraina. Truss (GB), Mosca usa pretesti per giustificare un’ipotetica invasione. Ritiri le sue truppe

- Advertisement -

AgenPress – La ministra degli Esteri britannica Liz Truss in visita a Kiev ha accusato Mosca di preparare pretesti per giustificare un’ipotetica invasione dell’Ucraina. Sul suo profilo Twitter si legge anche: “la Gran Bretagna continuerà a denunciare la campagna di disinformazione della Russia”.

La ministra si è anche detta “molto preoccupata” per le notizie diffuse dai media secondo cui 7.000 soldati russi si sarebbero aggiunti a quelli già schierati al confine con l’Ucraina e anche per il presunto attacco (denunciato dall’esercito di Kiev) compiuto dalle forze separatiste appoggiate dalla Russia nell’Ucraina orientale, in cui sarebbe stato colpito un asilo.



“Il Regno Unito chiede alla Russia di ritirare le sue truppe: c’è ancora tempo per la diplomazia e la riduzione dell’escalation”.