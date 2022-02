Ucraina. Usa a Onu, preoccupazioni per presunta lista russa di ucraini “da uccidere o mandare nei campi”

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti hanno scritto all’alto funzionario delle Nazioni Unite per i diritti umani di avere informazioni credibili secondo cui la Russia ha identificato gli ucraini “da uccidere o mandare nei campi” se dovesse invadere ulteriormente l’Ucraina e occuparla, secondo una lettera all’Ufficio del Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

La lettera è firmata dall’ambasciatrice Bathsheba Nell Crocker, rappresentante degli Stati Uniti presso l’ufficio delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali a Ginevra, e indirizzata a Michelle Bachelet, l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Crocker sostiene “informazioni inquietanti recentemente ottenute dagli Stati Uniti che indicano che sono in programma violazioni e abusi dei diritti umani all’indomani di un’ulteriore invasione”.

“Questi atti, che nelle passate operazioni russe hanno incluso uccisioni mirate, rapimenti/sparizioni forzate, detenzioni ingiuste e uso della tortura, probabilmente prenderebbero di mira coloro che si oppongono alle azioni russe, inclusi dissidenti russi e bielorussi in esilio in Ucraina, giornalisti e anti – attivisti della corruzione e popolazioni vulnerabili come minoranze religiose ed etniche e persone LGBTQI+”, si legge nella lettera.

“Abbiamo anche informazioni credibili sul fatto che le forze russe probabilmente utilizzeranno misure letali per disperdere proteste pacifiche o altrimenti contrastare esercizi pacifici di percepita resistenza da parte delle popolazioni civili”.

Crocker ha aggiunto che l’obiettivo di condividere queste informazioni con l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani era quello di dare “un primo avvertimento che un’ulteriore invasione russa dell’Ucraina potrebbe creare una catastrofe per i diritti umani”.

Ha, inoltre, sottolineato, che il segretario di Stato americano Antony Blinken ha sollevato queste preoccupazioni al Consiglio di sicurezza il 17 febbraio. “In particolare, ha affermato che gli Stati Uniti hanno informazioni che indicano che la Russia prenderà di mira specifici gruppi di ucraini”.