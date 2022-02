Ucraina. Usa ritira la quasi totalità dei loro soldati, il conflitto  è sempre più probabile

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti ritirano la quasi totalità dei loro soldati rimanenti in Ucraina. Lo annuncia il Pentagono.

Il Dipartimento delle difesa ha “ordinato il temporaneo riposizionamento dei soldati della Guardia Nazionale della Florida fuori dall’Ucraina”, twitta John Kirby, il portavoce del Pentagono, sottolineando che la decisione è stata presa per precauzione in quanto la “sicurezza del nostro personale” è la priorità. Sono stati ritirati circa 160 addestratori militari – la maggior parte della Guardia nazionale della Florida e una ventina di Berretti Verdi – che operavano in Ucraina in una base vicino al confine con la Polonia.

- Advertisement -

Un conflitto è sempre più probabile, non è chiaro se la Russia sia interessata ad una soluzione diplomatica della crisi in Ucraina, afferma un funzionario della Casa Bianca citato. Gli Stati Uniti, ha detto, proseguiranno negli sforzi per scoraggiare la Russia a un’azione.