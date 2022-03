Ucraina. Zelensky chiede la no fly zone. Volete che ci uccidano lentamente? Bombe sui civili in fuga

- Advertisement -

AgenPress – “Vi chiediamo ogni giorno una no fly zone, se non ce la date, almeno forniteci aerei per proteggerci. Se non ci date neanche questi, rimane una sola soluzione: anche voi volete che ci uccidano lentamente. Questa sarà anche responsabilità della politica mondiale, dei leader occidentali. Oggi e per sempre”. Questo è l’ultimo appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai leader occidentali attraverso un video.

Irpin, una città 20 km (12 miglia) a nord-ovest di Kiev che è stata pesantemente danneggiata dall’artiglieria e dagli attacchi aerei. Le foto mostrano scene caotiche di persone in fuga mentre le esplosioni continuano.

Le foto (Getty) riprese dalla BBC mostrano scene caotiche di persone in fuga mentre le esplosioni continuano.

Residenti e giornalisti fuggono dopo un’esplosione

Altri sono stati aiutati sotto la barriera di sicurezza della strada

Le esplosioni sono esplose costantemente stamattina, dicono i giornalisti

Un soldato ucraino aiuta una donna ad attraversare la strada deserta