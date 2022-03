Ucraina. Zelensky. Difendere Kiev “priorità chiave. E’ il cuore del nostro Paese. Deve continuare a battere”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la protezione della capitale del paese, Kiev, è la “priorità chiave” per lo stato.

“Kharkiv e Kiev sono attualmente gli obiettivi più importanti per la Russia. Il terrore ha lo scopo di spezzarci. Per spezzare la nostra resistenza. Si stanno dirigendo verso la nostra capitale, così come a Kharkiv”.



“Pertanto, la difesa della capitale oggi è la priorità chiave per lo stato. Kiev è speciale. Se proteggiamo Kiev, proteggeremo lo stato. Questo è il cuore del nostro Paese. E deve continuare a battere. E continuerà a battere, in modo che la vita trionfi”.

Nel suo messaggio agli ucraini, Zelensky ha anche descritto l’attacco di martedì alla piazza centrale di Kharkiv come un atto di terrore.

“Questo è terrore contro la città, questo è terrore contro Kharkiv, terrore contro l’Ucraina. Non c’era alcun obiettivo militare sulla piazza”, ha detto ancora Zelensky.



“Il razzo verso la piazza centrale è un vero e proprio terrore non mascherato. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà. Questo attacco a Kharkiv è un crimine di guerra”.

“Chiediamo a tutti i paesi del mondo di rispondere immediatamente ed efficacemente a questa tattica criminale dell’aggressore e di dichiarare che la Russia sta commettendo terrorismo di stato. Chiediamo la piena responsabilità dei terroristi nei tribunali internazionali”.